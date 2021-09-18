У США мультимільйонера визнали винним у вбивстві

Журі присяжних Лос-Анджелеса визнало бізнесмена і мультимільйонера Роберта Дерста винним у вбивстві його подруги Сьюзан Берман, скоєному в 2000 році, повідомляє УНИАН.

78-річний бізнесмен також визнаний винним у низцы інших злочинів – найімовірніше, він буде засуджений до довічного ув'язнення. Суддя винесе вердикт 18 жовтня.

В ході допиту бізнесмен плутався в свідченнях. Так, він сам визнав, що складно повірити, що він направив записку про місцезнаходження тіла, але при цьому не вбивав свою знайому.

Дерст підозрюється у вбивстві трьох осіб, скоєних протягом 39 років, у тому числі дружини Кетлін Маккормак, зниклої в 1982 році.

78-річному бізнесменові загрожує довічне ув'язнення \ фото REUTERS

За версією звинувачення, Дерст застрелив Берман, щоб приховати обставини вбивства своєї дружини.

Ще одна ймовірна жертва Дерста - Моррі Блек, його колишній сусід. У 2001 році суд присяжних виправдав Дерста, хоча він визнав, що розрубав тіло Блека і скинув його в річку.

Хто такий Роберт Дерст

Роберт Дерст народився 12 квітня 1943 року в Нью-Йорку. Є спадкоємцем нерухомості і сином магната Сеймура Дерста. Статок Роберта Дерста оцінюється в $100 млн.

Його підозрюють у вбивстві трьох людей: Кетлін МакКормак Дерст, його першої дружини, яка зникла в Нью-Йорку в 1982 році; Сьюзен Берман, його давньої приятельки, яка була вбита в Каліфорнії в 2000 році; і його сусіда, Морріса Блека, який був убитий в Техасі в 2001 році.

Дерст став об'єктом розшуку в декількох штатах після того, як частини тіла Блека були знайдені плаваючими в затоці Галвестон. Хоча він зізнався в розчленуванні Блека (в чому йому не було пред'явлено звинувачення), в підсумку він був виправданий в його вбивстві з міркувань самооборони.