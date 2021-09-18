"Талібан" дозволив вчитися в школах тільки хлопчикам

Афганські дівчата не можуть повернутися до навчання у середній школі, а викладачки — до роботи в закладах середньої освіти, оскільки таліби наказали відвідувати уроки тільки хлопчикам і вчителям-чоловікам, повідомляє Деловая столица.

Нове міністерство освіти Афганістану оголосило, що учні та вчителі чоловічої статі мають повернутися до навчання в середній школі в суботу, 18 вересня. Водночас у заяві про відновлення занять не згадується ні про учениць, ні про викладачок.

При цьому офіційний представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив, що відкрити школи для представниць жіночої статі нібито "планується незабаром". Він запевнив, що чиновники наразі працюють над "процедурою" для цього.

Водночас афганська школярка, імʼя якої не називається, сказала журналістам, що почувається спустошеною, а перспективи в освіті "виглядають дуже похмуро".

Інша 16-річна школярка з Кабула констатувала, що це був "сумний день".