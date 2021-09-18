Названо суперника Ломаченка і дату найближчого бою
Свій наступний бій Василь Ломаченко проведе з ексчемпіоном за версією IBF у легкій вазі Річардом Коммi. Як розповів в інтерв'ю менеджер українського боксера Егіс Клімас, бій проти ганці запланований на 11 грудня. Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку, повідомляє Обозреватель.
У тому випадку, якщо Василь переможе Річарда, а Теофімо Лопес здолає Джорджа Камбососа, то в 2022 році можливо відбудеться реванш Лопес - Ломаченко.
Спочатку бій Лопес – Камбосос запланований на 11 вересня, але поєдинок зірвався через коронавируса у американця.
"Подивимося, наскільки вони чоловіки. Після бій Василя з Накатани батько Лопеса потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково проведемо реванш. Загалом, чекаємо . Зі свого боку ми готові ", – підсумував Клімас.
Раніше Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) заявив, що не збирається давати реванш Василю Ломаченко (15-2, 11 КО).
Американець розповів, що хоче піднятися в ваговій категорії, і зізнався, що розглядає можливість проведення поєдинку проти абсолютного чемпіона в цьому дивізіоні Джоша Тейлора.
Нагадаємо, що в жовтні 2020 року Ломаченко сенсаційно програв Теофімо одноголосним рішенням суддів.
Американець не збирався давати реванш українцеві, але після вражаючої перемоги нашого співвітчизника над японцем Масайоші Накатани батько Лопеса сказав, що спробує умовити сина на повторний бій.