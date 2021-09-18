Названо суперника Ломаченка і дату найближчого бою

Свій наступний бій Василь Ломаченко проведе з ексчемпіоном за версією IBF у легкій вазі Річардом Коммi. Як розповів в інтерв'ю менеджер українського боксера Егіс Клімас, бій проти ганці запланований на 11 грудня. Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку, повідомляє Обозреватель.

У тому випадку, якщо Василь переможе Річарда, а Теофімо Лопес здолає Джорджа Камбососа, то в 2022 році можливо відбудеться реванш Лопес - Ломаченко.

Ломаченко і Ко. Джерело: Instagram українця

Спочатку бій Лопес – Камбосос запланований на 11 вересня, але поєдинок зірвався через коронавируса у американця.

"Подивимося, наскільки вони чоловіки. Після бій Василя з Накатани батько Лопеса потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково проведемо реванш. Загалом, чекаємо . Зі свого боку ми готові " , – підсумував Клімас.

Лопес повинен захистити титул IBF в бою проти Камбососа джерело: Ring Magazine Alt: Теофімо Лопес

Раніше Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) заявив, що не збирається давати реванш Василю Ломаченко (15-2, 11 КО).

Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів

Американець розповів, що хоче піднятися в ваговій категорії, і зізнався, що розглядає можливість проведення поєдинку проти абсолютного чемпіона в цьому дивізіоні Джоша Тейлора.

Лопес повинен захистити титул IBF в бою проти Камбососа. Джерело: Ring Magazine

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року Ломаченко сенсаційно програв Теофімо одноголосним рішенням суддів.

Лопес повинен захистити титул IBF в бою проти Камбососа. Джерело: Ring Magazine

Американець не збирався давати реванш українцеві, але після вражаючої перемоги нашого співвітчизника над японцем Масайоші Накатани батько Лопеса сказав, що спробує умовити сина на повторний бій.