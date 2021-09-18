У Львові дозволять проголосувати на виборах в Держдуму РФ

У Львові в неділю, 19 вересня, відкриється виборча дільниця, де можна проголосувати на виборах в Державну думу Росії. Голосування пройде з 8:00 до 20:00, повідомляє Обозреватель.

Ділянка розташована в будівлі Генерального консульства РФ, повідомила пресслужба відомства. Воно знаходиться на вулиці Левицького, 95.

Проголосувати зможуть всі повнолітні громадяни Росії. Для участі в голосуванні не потрібен попередній запис або реєстрація. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт або закордонний паспорт РФ. Виборців попросили знаходиться на ділянці в захисних масках і рукавичках в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відзначається, що віддати свій голос також можна через інтернет. Це стосується громадян Росії, зареєстрованих в Москві, окупованому Севастополі або в Курській, Мурманській, Нижегородській, Ростовській, Ярославській областях.

Відзначимо, що вибори в Держдуму Росії проходять з 17 по 19 вересня.