У Польщі на протесті медиків чоловік наклав на себе руки

У Варшаві протестували медпрацівники, а противник демонстрації - колишній військовий - поклав собі в рот запалену петарду, повідомляє Кореспондент.

Біля будівлі канцелярії прем'єр-міністра Польщі в Варшаві на протесті медпрацівників колишній військовий, незадоволений демонстрацією, поклав собі в рот запалену петарду. Про це пише Onet.pl в суботу, 18 вересня.

Постраждалого з покаліченим обличчям доставили в лікарню, де він помер від отриманих травм.

"Ми встановлюємо, як і за яких обставин відбулася ця подія. Поки у нас немає підтвердженої інформації про те, що чоловік вистрілив в себе з вогнепальної зброї. Визначаємо, що це був за інструмент", - заявили в поліції і додали, що розслідують інцидент .

У свою чергу видання tvp.info пише , що чоловік, вийшовши на акцію протесту, засунув її собі в рот петарду, після чого та вибухнула. Загиблий залишив прощальну записку, в якій виступив проти демонстрацій медпрацівників.