Україна може зберегти транзит при "Північному потоці-2"

Радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що при запуску проекту "Північний потік-2" Україна може зберегти обсяги транзиту газу, за умови спільного з країнами ЄС і США протистояння монополії "Газпрому", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ціни на газ злетіли до рекордних висот, європейські сховища не заповнюються, з українських сховищ нерезиденти вже зараз виводять газ ... Дуже ймовірно, що Путін прийме - або вже прийняв - рішення повністю припинити транзит по українській території ... нам точно доведеться перенастроювати свою газотранспортну систему. інакше, наприклад, Маріуполь, має всі шанси залишитися без газу. Така перебудова - складна технологічна операція, "вищий пілотаж" в сфері транспортування газу. Хоча наші фахівці цього вже навчилися і добре знають, що робити ... ", - написала радник міністра в суботу .

Зеркаль впевнена, що Україна зобов'язана продовжувати роботу для просування в питанні інтеграції ринків.

"Чи не все втрачено, ми можемо перемогти. Серйозність ситуації ще не означає, що в Україні немає простору для маневру. Навпаки, ми можемо і повинні скористатися ситуацією, щоб просунутися в питанні інтеграції ринків", - написала вона.

На її думку необхідно здійснити ряд заходів спрямованих на захист українських інтересів за допомогою спільного з європейськими країнами і США протидії російської газової монополії.

Потрібно захистити споживачів від можливих зупинок транзиту. І не тільки забезпечити необхідний обсяг газу для проходження опалювального сезону в наших підземних сховищах ... Умовою достатнім для забезпечення безпеки України є включення нашої країни в одну європейську "групу ризику" з Німеччиною, Словаччиною та Польщею. "Групи ризику" - це механізм, спеціально розроблений в Європі для запобігання кризовим ситуаціям з наявністю газу. Якщо Україна буде включена в цей механізм, шантаж України означатиме одночасно і шантаж Німеччини. І для росіян це "дві великі різниці", - впевнена Зеркаль.

"Ми повинні об'єднати зусилля з усіма міжнародними партнерами і сфокусуватися на головному: довести, що Росія, а зокрема," Газпром ", продовжує зловживати своєю монополією на поставки газу в ЄС по трубопроводах ... І тут важливо припинити сподіватися на те, що нас хтось -то може врятувати, а сконцентруватися на простому завданні: змусити "Північний потік - 2" відповідати всім вимогам третього енергетичного пакету ЄС. Це європейські правила, які дозволять зруйнувати монополію "Газпрому" в постачаннях газу. Якщо всі російські газопроводи відповідати цим правилам, то різні постачальники і трейдери включаться в конкуренцію. і ми зможемо зберегти транзит, завантажити нашу ГТС і при цьому значно знизити ціни. Ця битва триває і загальна перемога можлива ", - сказано в тексті.

Зеркаль також наголосила, що головне це "віра у власні досягнення, дотримання правил урядом і менеджерами державних підприємств і професіоналізм наших дипломатів. З цієї формули у нас все вийде".