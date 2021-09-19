Луческу зірвався на арбітра в матчі з "Олександрією"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не зміг стримати емоцій під час матчу 8-го туру УПЛ проти "Олександрії". В кінці першого тайму румунський наставник зірвався на головного арбітра зустрічі Дмитра Крівушкіна, повідомляє Обозреватель.

На 43-й хвилині Ілля Забарний зачепив у бровки Сергія Гриня.

Забарний збив Гриня. Джерело: кадр з трансляції

Користуючись тим, що рефері зупинив зустріч і знаходиться поруч, Мірча Михайлович підскочив до нього і сказав все, що думає про його роботу в цьому поєдинку.

Луческу розлютився. Джерело: кадр з трансляції

Варто відзначити, що Крівушкін ніяк не став карати наставника "біло-синіх".