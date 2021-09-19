У Латинській Америці хочуть об'єднатися на засадах ЄС

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо запропонував вибудовувати інтеграційні процеси між країнами Латинської Америки та Карибського басейну за принципом Європейського Союзу, повідомляє Лента.Ру.

З такою заявою він виступив на відкритті саміту Спільноти країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC).

За його словами, перш за все необхідно розвивати економічну інтеграцію, і лише потім політичну, оскільки тоді країни регіону матимуть спільний ринок, що дозволяє "нарощувати багатства" і привертати увагу всього світу.

Крім того, еквадорський лідер закликав глав латиноамериканських країн відмовитися від ідеологічних розбіжностей і вибудовувати відносини на прагматичній основі. Лассо впевнений, що саме такий підхід дозволив його країні домогтися успіхів у вакцинації від коронавірусу, завдяки "нагальній співпраці з Китаєм, Росією, США та окремими країнами Євросоюзу".

У липні з подібним закликом виступив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Він зазначив, що стара модель відносин всіх американських країн вже вичерпана, у неї немає майбутнього.