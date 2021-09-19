Названі функції iOS 15, яких не буде на старих iPhone
Нову версію операційної системи iOS 15 від Apple може бути встановлено й на старі пристрої, аж до iPhone 6s. Однак з метою забезпечення працездатності частина її функцій на них працювати не будуть, повідомляє Обозреватель.
Так, для реалізації основної частини можливостей буде потрібний гаджет з процесором A12 Bionic або новіший, пише yablyk.com.
До таких належать наступні смартфони:
- iPhone XR,
- iPhone XS / XS Max,
- iPhone 11,
- iPhone 11 Pro / 11 Pro Max,
- iPhone SE 2,
- iPhone 12/12 mini,
- iPhone 12 Pro / 12 Pro Max.
Які функції iOS 15 недоступні на старих iPhone
– Просторове аудіо в FaceTime, завдяки якому можна формувати 3D-реальність, створюючи видимість присутності в ній людини.
– Портретний режим у FaceTime, який відповідає за розмиття фону за користувачем, щоб ніщо не відволікало від розмови.
– Інтерактивний глобус у Картах. Інтерактивний 3D-глобус включає в себе безліч вдосконалених деталей для відображення поверхні Землі.
– Напрямки руху в AR. Завдяки цій функції в режимі реального часу можна розглянути маршрут до необхідної точки.
– Розпізнавання тексту на зображеннях. Нові iPhone можуть зчитувати текст із зображень і копіювати його.
– Відомості про фото. iOS 15 здатна автоматично сканувати фото та зчитувати дані про них.
– Оновлення "Погоди". Ця програма в новій iOS отримає оновлені, більш якісні анімації.
– Оброблення мови. В iOS 15 голосові запити будуть повністю оброблюватись не на сервері, а на самому пристрої.
– Ключі в Wallet. У додаток можна додавати електронні ключі від машини або від будинку.
– Просторове аудіо з відстеженням голови. Власники AirPods Max і AirPods Pro отримають нові можливості прослуховування музики Dolby Atmos: просторовий звук буде формуватися залежно від положення голови. Щоб використовувати цю функцію, потрібен iPhone 7 і новіші.
– Стійкість. Метрика здоров'я, яка дає уявлення про ризики падіння на основі аналізу ходіння, доступна на iPhone 8 і більше нових гаджетах.
Примітно, що частина функцій iOS 15 будуть працювати виключно на iPhone 12, такі як поліпшена панорама (коригування геометричних спотворень при панорамної зйомці) та швидкий 5G.