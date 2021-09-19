Названі функції iOS 15, яких не буде на старих iPhone

Нову версію операційної системи iOS 15 від Apple може бути встановлено й на старі пристрої, аж до iPhone 6s. Однак з метою забезпечення працездатності частина її функцій на них працювати не будуть, повідомляє Обозреватель.

Так, для реалізації основної частини можливостей буде потрібний гаджет з процесором A12 Bionic або новіший, пише yablyk.com.

До таких належать наступні смартфони:

  • iPhone XR,
  • iPhone XS / XS Max,
  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro / 11 Pro Max,
  • iPhone SE 2,
  • iPhone 12/12 mini,
  • iPhone 12 Pro / 12 Pro Max.
Нову версію операційної системи iOS 15 від Apple може бути встановлено й на старі пристрої
Нову версію операційної системи iOS 15 від Apple може бути встановлено й на старі пристрої. Джерело: Скриншот

Які функції iOS 15 недоступні на старих iPhone

Просторове аудіо в FaceTime, завдяки якому можна формувати 3D-реальність, створюючи видимість присутності в ній людини.

Портретний режим у FaceTime, який відповідає за розмиття фону за користувачем, щоб ніщо не відволікало від розмови.

– Інтерактивний глобус у Картах. Інтерактивний 3D-глобус включає в себе безліч вдосконалених деталей для відображення поверхні Землі.

Для реалізації основної частини можливостей iOS 15 буде потрібен гаджет з процесором A12 Bionic або новіший
Для реалізації основної частини можливостей iOS 15 буде потрібен гаджет з процесором A12 Bionic або новіший

– Напрямки руху в AR. Завдяки цій функції в режимі реального часу можна розглянути маршрут до необхідної точки.

– Розпізнавання тексту на зображеннях. Нові iPhone можуть зчитувати текст із зображень і копіювати його.

– Відомості про фото. iOS 15 здатна автоматично сканувати фото та зчитувати дані про них.

– Оновлення "Погоди". Ця програма в новій iOS отримає оновлені, більш якісні анімації.

– Оброблення мови. В iOS 15 голосові запити будуть повністю оброблюватись не на сервері, а на самому пристрої.

Частина функцій iOS 15 будуть працювати виключно на iPhone 12
Частина функцій iOS 15 будуть працювати виключно на iPhone 12. Джерело: Скриншот

– Ключі в Wallet. У додаток можна додавати електронні ключі від машини або від будинку.

– Просторове аудіо з відстеженням голови. Власники AirPods Max і AirPods Pro отримають нові можливості прослуховування музики Dolby Atmos: просторовий звук буде формуватися залежно від положення голови. Щоб використовувати цю функцію, потрібен iPhone 7 і новіші.

– Стійкість. Метрика здоров'я, яка дає уявлення про ризики падіння на основі аналізу ходіння, доступна на iPhone 8 і більше нових гаджетах.

Примітно, що частина функцій iOS 15 будуть працювати виключно на iPhone 12, такі як поліпшена панорама (коригування геометричних спотворень при панорамної зйомці) та швидкий 5G.

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