Створена сама реалістична модель Всесвіту

Вчені створили наймасштабнішу і реалістичну модель Всесвіту, яка доступна на сьогодні у світі. Вона дозволяє рухатися в часі і детально вивчати еволюцію, а також поведінку окремих галактик і їх сукупностей. Проєкт назвали Uchuu, що в перекладі з японської означає "космічний простір", повідомляє Обозреватель.

Дослідники з Японії, Іспанії, США, Аргентини, Австралії, Чилі, Франції та Італії використали в роботі найпотужніший у світі суперкомп'ютер ATERUI II, призначений для астрофізичних симуляцій, й опублікували результати в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Інструкції для доступу до неї – на сторінці проєкту Uchuu Simulations﻿. Модель Всесвіту на сьогодні доступна для всіх охочих, відзначили в Національній Астрономічній обсерваторії Японії.

Проєкт назвали Uchuu. Джерело: Скриншот відео

Її перевагами перед іншими віртуальними світами є:

деталізованість – складається з 2,1 трильйона частинок, що перебувають у віртуальному кубі зі стороною 9,63 мільярда світлових років тимчасові масштаби – моделювання поведінки матерії протягом 13,8-мільярдної еволюції Всесвіту від Великого вибуху дотепер – це більш ніж у 30 разів довше, ніж відтоді, як тварини вперше виповзли з морів на Землі..

Модель складається з 2,1 трильйона частинок. Джерело: Скриншот відео

Вчені пояснили, що модель дозволяє вивчати еволюцію Всесвіту на таких масштабах і в таких деталях, які дотепер неможливо було уявити, крім того, в ній можна спостерігати таємничі ореоли темної матерії, які визначають долю всього Всесвіту. Однак окремі зірки і планети в Uchuu не представлено.

Модель дозволяє вивчати еволюцію Всесвіту в надзвичайних масштабах. Джерело: Скриншот відео

Дослідниця іспанського астрофізичного інституту Андалузії Хулія Ереса наголосила на важливості цього проєкту, оскільки він, подібно машині часу, дає можливість рухатися в часі, а також збільшувати або зменшувати масштаб, щоб вивчити поведінку окремих галактик та їх сукупностей.

"Ми можемо бачити, що насправді відбувається в кожен момент часу в будь-якому місці Всесвіту з її перших днів до теперішнього часу" , – зазначила Ереса.

Модель Uchuu подібна до машини часу. Джерело: Скриншот відео

На створення моделі Всесвіту знадобився рік й обчислювальні потужності 40 200 процесорів, розповів вчений з японського Університету Чіба, автор комп'ютерного коду, використовуваного для генерації віртуальної Всесвіту, Томоакі Ісіяма.

Дослідники адаптували всі дані для використання на звичайних комп'ютерах користувачів шляхом стиснення інформації, помістивши це все в 100-терабайтний каталог. Він доступний кожному в хмарі в зручному форматі. У майбутні випуски даних буде внесено каталоги віртуальних галактик.

На створення моделі Всесвіту знадобився рік. Джерело: Скриншот відео

Нагадаємо, раніше вчені змоделювали всі етапи розвитку галактики за 13,8 мільярда років після Великого вибуху. Це вдалося вперше в історії подібних досліджень. За допомогою проєкту вони показали, як молоді і хаотичні галактики через фронтальні міжзоряні зіткнення з часом перетворюються на спіральні – такі, як Чумацький Шлях.

Дослідники впевнені, що ці нові відкриття допоможуть їм інтерпретувати поточні і майбутні карти Чумацького Шляху.