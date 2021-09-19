Вартість обслуговування нового авто в перший рік - рейтинг

Вибираючи новий автомобіль, покупець часто звертає всю свою увагу на ціни, зазначені в рекламних оголошеннях. Та кінцева вартість нового авто може значно відрізнятися від цифр на банерах в автосалоні. Ба більше, витрати, які виникнуть в перші місяці після купівлі машини, також можна сміливо включати в необхідну суму витрат, повідомляє Обозреватель.

Наводимо перелік машин, при купівлі яких вдасться заощадити в майбутньому. Марки в цьому списку згруповані за середніми витратами в місяць на обслуговування авто (без урахування витрат на пальне) за перший рік користування.

До $30

Найбільш ощадливими в плані витрат, пов'язаних з обслуговуванням і використанням автомобіля, виявилися бренди Toyota і Hyundai. В середньому за місяць на машини цих виробників власникам доведеться витратити 24 і 22 долари відповідно. З більш преміальних брендів, витрати на які будуть мінімальними, можна виділити Lexus. На догляд за авто цієї марки в середньому піде $30 в місяць.

Hyundai – рекордсмен у вартості доступного обслуговування. Джерело: Hyundai

До $40

Відносно низькими виявилися витрати на володіння автомобілями марок Nissan і Kia. В середньому на машини з лінійки японського виробника в місяць необхідно викласти 32 долари, а на корейські машини власники витратять близько $34. Трохи вище будуть витрати на німецькі авто масового виробництва Volkswagen – їх водіям доведеться розлучитися з майже сорока доларами США.

Обслуговувати Volkswagen не так уже й дорого. Джерело: Volkswagen

До $50

Від сорока до п'ятдесяти доларів витратять на свої машини власники позашляховиків Jeep і американських пікапів Ram. Витрати перших складуть $43, других – наблизяться до півсотні доларів. Для любителів преміума з витратами до $50 в місяць можемо порекомендувати придбати Infiniti. Володіння японським автомобілем обійдеться приблизно в $47 за 30 днів.

Jeep – найбільш дешеві позашляховики в плані щомісячного обслуговування. Джерело: Jeep

До $60

Трохи вище попередніх брендів виявляться для власників марки Mini і Ford. За компактні автомобілі з незвичайним дизайном потрібно буде заплатити близько $55 в місяць. Приблизно такою ж буде ціна володіння машиною американського бренду Ford. Авжеж, варто враховувати різноманітність модельного ряду кожного виробника і, відповідно, можливі варіації витрат на кожен конкретний автомобіль.

Масові моделі Ford в плані обслуговування коштують не дуже дешево. Джерело: Ford

До $100

У компанії авто, витрати на які в місяць наблизяться до відчутної суми в 100 доларів, виявився лише один масовий бренд – це Chevrolet. Середні витрати на машини цієї марки складуть від $80 до $90. Серед автомобілів бізнес-класу, володіння якими коштує до сотні доларів на місяць, слід виділити європейців Volvo і Audi (близько $70/місяць) і американський бренд Lincoln ($91/місяць).

Обслуговування дорогих автомобілів, в тому числі Volvo, вимагає витрат. Джерело: Volvo

Понад $100

Автомобілі в цій категорії виявилися витратними в плані володіння, і купуючи їх слід розуміти, що заощадити в майбутньому з ними навряд чи вийде. Бажані німецькі флагмани BMW, Mercedes і Porsche обійдуться в чималі $106, $121 і $167 в місяць відповідно. На машини класичного британського бренду Land Rover доведеться витратити близько $137 за кожен місяць володіння.