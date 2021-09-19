Науковці виростили каву у пробірці

Дослідники з VTT Центру технічних досліджень у Фінляндії провели успішний експеримент з вирощуванням кави з рослинних клітин в умовах лабораторії, повідомляє УНІАН.

Як зазначає видання, через зміну клімату вирощувати хорошу каву стає дедалі важче, а поки в таких місцях, як Колумбія, в горах стає спекотніше, площа земель, придатних для кавових плантацій, скорочується. У В'єтнамі ж, наприклад, виробництво кави веде до вирубки лісів.

За словами науковців, їм вдалося культивувати клітини кавових рослин у лабораторії, а потім помістити в біореактори, заповнені живильним середовищем для зростання. Цей процес схожий на виготовлення штучного м'яса, проте трохи простіший.

В результаті дослідники отримали світлу біомасу, яка після сушіння перетворюється на порошок і обсмажується до темно-коричневого кольору, стаючи схожою на природну каву.

Науковці вже зварили свої перші чашки кави з пробірки й кажуть, що на смак і запах вона нагадує звичайний напій.

Також у лабораторних умовах можна виготовляти різні сорти та змінювати процес обсмажування, щоб домагатися особливих характеристик продукту. Крім того, у процесі вирощування науковці можуть змінювати кількість певних сполук в каві, наприклад, кофеїну або ароматизаторів.

Далі лабораторія планує співпрацювати з компаніями, які зможуть комерціалізувати цей новий процес створення кави.