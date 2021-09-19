Курс валют НБУ на 19 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 19 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 18 вересня, залишається стабільним на рівні 26.67 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 19 вересня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 31.37 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 19 вересня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 19 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 36.87 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 19 вересня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.82 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 19 вересня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 6.86 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 19 вересня 2021 року.