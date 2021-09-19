В Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ

Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць у Києві, Харкові, Одесі та Львові для голосування на виборах до Держдуми РФ, повідомляє Українська правда.

"У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

Також відомство опублікувало фото з дільниць.

Фото російського посольства

Фото російського посольства

Нагадаємо, голосування на виборах проходить в Росії і за її межами з 17 по 19 вересня. Держдума обирається на п'ять років за змішаною виборчою системою.