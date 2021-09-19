На грецькому острові почав роботу закритий табір для біженців
На грецькому острові Самос відкрився новий табір для біженців місткістю до трьох тисяч осіб. Об'єкт знаходиться за п'ять кілометрів від колишнього тимчасового табору поблизу містечка Ваті та інших населених пунктів і оточений високим парканом з колючого дроту, повідомляє Deutsche Welle.
Міністр у справах міграції та притулку Греції Нотіс Мітаракіс, виступаючи з промовою на відкритті табору, сказав, що уряд ставиться до теми міграції так, як обіцяв громадянам. За словами Мітаракіса, в новому таборі люди будуть жити в хороших умовах і в безпеці. Міністр вкотре наголосив, що Греція більше не є воротами для нелегальної міграції в ЄС. Він зазначив, що якщо два роки тому на Самос прибули 10 500 мігрантів, то в нинішньому році - лише 111.
За повідомленнями грецьких ЗМІ, мешканцям нового табору буде щодня вирішуватися виходити за його межі з 8 до 20 години. Це правило не поширюється на тих, чиє клопотання про притулок було відхилено, і хто за договором між ЄС і Анкарою повинен бути виселений назад до Туреччини.
Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" розкритикувала новий табір.
"Мільйони євро витрачені на будівництво об'єкта, оточеного військової колючим дротом і оснащеного системами спостереження. І все це - для затримання людей, єдиний "злочин" яких полягає в тому, що вони шукають допомоги і стабільності. Ми можемо лише допомогти нашим пацієнтам вижити в цьому таборі", - йдеться в заяві "Лікарів без кордонів".
Самос - перший грецький острів, на якому побудований "закритий центр з контрольованим доступом". Інші подібні об'єкти будуть згодом відкриті на островах Лесбос і Хіос.