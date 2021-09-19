На шоу "Співають всі" посварилися Приходько і Філонова

У четвертому випуску шоу "Співають всі" на каналі "Україна" стався скандал між співачкою Анастасією Приходько і ведучою Оленою Філоновою. Артисти розмовляли між собою на гучних тонах після виступу сестер співачки Юлії Войс – дуєту Наяда, повідомляє Обозреватель.

Так, після того, як дівчата заспівали на сцені шоу, їх почали критикувати артисти – за неправильний образ, вульгарність і не чесність. Про це стало відомо під час прямого ефіру шоу.

На захист виконавиць стала Олена Філонова – вона пояснила, що "дівчатка тонко відчули пісню і по своєму її передали". Зірка зазначила, що сестри співачки Юлії Войс заспівали приголомшливо.

Приходько розкритикувала виступ дуєту Наяда. Джерело: скріншот з відео

Після своїх слів Філонова передала мікрофон Анастасії Приходько і назвала її "головною змією проєкту". Співачка була не згодна зі словами ведучої і розкритикувала дуєт Наяда, на що Олена почала заперечувати.

"Настя, вони не у залі суду, а на сцені, вони дві виконавиці".

У свою чергу Приходько відповіла:

"Я оцінюю артиста у цілому: пісню, образ. Ти взагалі не розумієш нічого у вокалі. Твоя думка мені не цікава".

Анастасія Приходько потрапила у скандал з ведучою Оленою Філоноваою. Джерело: скріншот з відео

До слова, виконавиці для свого виступу обрали пісню "Вільна" – Тіні Кароль и Юлії Саніної, за яку отримали 79 голосів. Попри високий бал, дівчата не змогли потрапити у фінал – їм не вистачило всього лише 5 голосів.