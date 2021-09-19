Україна – четверта в Європі за COVID-смертністю

За добу 17 вересня у світі виявили 416 784 нових інфікованих коронавірусом, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Зокрема в США – 64 559 випадків, в Індії – 31 121, в Британії – 30 144.

Крім того, в Туреччині – 26 161 зараження, на Філіппінах – 23 134.

Україна з 6 234 випадками на 17 місці у світі між Ізраїлем та Румунією. У Європі – шоста.

6 764 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на четвертому — в Європі.

Нагадаємо, станом на ранок 19 вересня в Україні виявили 3 983 нові випадки COVID-19. Це на 2 251 випадок або на третину менше, ніж напередодні. Померло 46 людей.