Американка прокинулася майже через годину після смерті

В американському штаті Меріленд сталося медичне диво: Кеті Паттен 45 хвилин пробула в стані клінічної смерті, і повернулася до життя перед народженням восьмої внучки, повідомляє Кореспондент.

Паттен приїхала в лікарню, в якій її дочка Файфер народжувала восьму внучку. Там у неї стався серцевий напад. Жінку доставили в реанімацію, її серце не билося в перебігу 45 хвилин.

В цей час Файфер готувалася до кесаревого розтину. Восьмиразова бабуся прийшла в себе до початку операції. Воскресла пацієнтка прийшла до пологового відділення і незабаром взяла на руки новонароджену дівчинку, яку назвали Алора.

"Я так вдячна Богу, що він дав мені другий шанс. Я стану краще, наскільки це можливо", - сказала бабуся.