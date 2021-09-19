Хей назвав головну помилку Усика перед боєм з Джошуа

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей вважає, що непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) припустився помилки, вирішивши набрати масу перед чемпіонським поєдинком проти Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), повідомляє Обозреватель.

Хей не бачить чинників, за рахунок яких Усик може перемогти володаря поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні.

Девід Хей

На думку Девіда, він завжди думав, що найкращі атрибути кримчанина, це швидкість ніг і спритність.

"Але, дивлячись на його тренування, здається, що він розкачався, набрав багато маси. Він не виглядає так, як раніше", – заявив Девід Хей в інтерв'ю Youtube-каналу Behind The Gloves, текст якого наводить fightnews.﻿info .

Хей впевнений, що в суперважковаговиках можна бути ефективним і без сотні кілограмів.

"Ти повинен бути здатним уникати ударів, замість того щоб намагатися зробити свої потрапляння важчими. І я відчуваю, що в цьому Усик зазнає невдачі".

Олександр Усик. Джерело: Instagram боксера

Хей вказав на те, що Усик не володів високою ефективністю нокаутів з одного удару в першій важкій вазі.

"Спроба розгойдатися, щоб посилити удар в суперважкій вага, тільки сповільнить його і зробить більш легкою мішенню".

Джошуа на тренуванні. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

Британський боксер передбачає, що в результаті український боєць буде нокаутований, і Джошуа зробить це по-справжньому яскраво, повністю висіче його.

Хей впевнений у перемозі Джошуа над Усиком

Нагадаємо, що чемпіонський бій Олександра Укіска проти британця Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем".