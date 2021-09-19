У Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла

Число підтверджених за сім днів випадків зараження коронавірусів в Росії збільшилася після восьми тижнів зниження поспіль, випливає з підрахунків на основі даних федерального оперативного штабу по боротьбі з новою інфекцією, повідомляє ТАСС.

З 13 по 19 вересня штаб повідомив про 134 858 хворих проти 127 471 тижнем раніше (зростання на 5,8%). В останні два дні в країні виявляють більше 20 000 інфікованих.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася відразу на 20 364, до 578 028. Приріст став максимальним з початку серпня.

Підйом захворюваності триває і в Москві: за останні сім днів в столиці виявили 15 607 нових випадків зараження, що на 44,3% перевищило показник попереднього тижня. Коефіцієнт поширення інфекції в місті, за підрахунками досяг 1,44 - максимуму з середини червня.

Смертність через нову інфекції в країні трохи знизилася: якщо з 6 по 12 вересня штаб зареєстрував 5 549 смертей, то з 13 по 19 вересня - 5 469. Показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.