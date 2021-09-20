Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня

Гроші вирішують багато життєвих проблем. Саме тому їх відсутність сама є великою проблемою. Астрологи розповіли про те, як нічні світила будуть впливати на нашу удачу в цій сфері і як можна утримати її поруч у важкий період, повідомляє Dailyhoro.

На цьому тижні для багатьох з нас будуть складними понеділок і вівторок. Понеділок сам по собі є непростим днем, а у вівторок очікується потужний і несприятливий Повний місяць, що сплутає фінансові карти.

Овен

Щоб почати новий тиждень позитивно, Овнам варто звернутися за допомогою до порад екстрасенсів. При наявності оптимізму ці люди можуть творити справжню фінансову магію, перетворюючи збиткові справи в прибуткові і налагоджувати контакт із найскладнішими клієнтами. Потрібно лише трішки більше усміхатись і бути добрішими. Нічні світила істотно поліпшать пам'ять Овнів, тому їм можна буде сміливо займатися самоосвітою, навчанням, вбирати нову інформацію. Їм це точно піде на користь.

Телець

Тельців чекають великі угоди, приємні зустрічі. Весь свій робочий час вони зможуть оптимізувати найкращим чином. У вівторок і в суботу їх можуть чекати деякі негаразди, але вони впораються. Це також ідеальний час для творчо розвинених людей цього Знака. Їхня креативність допоможе їм створювати щось нове, виходити зі складних ситуацій швидше. Панацеєю від бідності буде віра в себе і вміння прислухатися до інтуїції.

Близнюки

На початку тижня грошовий канал Близнюків може бути закритий. Надихнути Близнюків на щось нове можуть інші люди. Варто прислухатися до слів тих, з ким доводиться працювати або укладати угоди. Ці люди можуть випадково подати відмінну ідею для розширення бізнесу або для зміни роботи. Ознакою того, що представники цього Знака обрали правильний напрям, буде підвищена мотивація та ентузіазм до роботи.

Рак

Ракам астрологи радять не сумувати, якщо щось піде не так. Річ у тім, що невдачі в одній сфері стануть підмогою до успіху в інший. Так хочуть зірки і планети, тому варто ставитися до невдач філософськи. Гроші приходять і йдуть, як і фортуна. Саме тому найголовніше зараз - це емоційне здоров'я і сильна енергетика. На цьому тижні можна сміливо відправлятися у відрядження, займатися шопінгом, вкладати гроші в освіту.

Лев

Витрати на цьому тижні дозволені, але повинні бути помірними. Що стосується заробітків, то Левам доведеться взяти себе в руки і бути уважнішими, оскільки вони можуть пропустити щось дуже важливе, і це призведе до зниження прибутку. Астрологи радять користуватися камінням для залучення прибутку. Це стане у пригоді тим, чия зарплата напряму залежить від удачі. Також Левам необхідно пам'ятати про те, що в період з 20 по 26 вересня їх можуть зустрічати по одягу. Минулі заслуги будуть не так важливі, як зовнішній вигляд і харизма.

Діва

Дівам для збереження заробітку і вже отриманих грошей необхідно навчитися розбиратися в людях. Усім Дівам варто тимчасово відкласти переговори, що стосуються грошей і цінних паперів. Якщо є можливість, краще приймати рішення самостійно, на основі особистого досвіду. Інші люди стануть плутати карти, нехай часом це буде не спеціально. За бажання можна взяти паузу. Позапланова відпустка ще нікому не шкодила. Можна витратити трохи грошей на подарунки близьким і на розваги.

Терези

У Терезів починається час, коли гроші будуть текти до них рікою. Чим більше ці люди будуть працювати в поті чола, тим більших фінансових перемог вони зможуть добитися. Інші люди будуть чекати від Терезів допомоги і підтримки. Всесвіт і зірки прихильні до Терезів, тому їх допомога оточуючим обернеться великою удачею. Ще з 20 по 26 вересня можна сміливо робити дорогі покупки.

Скорпіон

Скорпіонам зараз краще не витрачатися на дорогу, на автомобіль і все, що з ним пов'язано. Головна порада на цей тиждень - ніякого поспіху. Кожне своє рішення, що стосується грошей, краще ретельно зважувати, оцінюючи всі за і проти. На роботі астрологи радять не сваритися з колегами. Це теж може порушити плани і привести до втрати фінансової удачі.

Стрілець

Стрільцям варто перестати придумувати щось нове і сфокусуватися на тому, що вони вміють і знають найкраще. У цей період помірність згубна. Успіх з 20 по 26 число супроводжує тільки надмірності, тому людям даного Знака астрологи радять повністю зануритися в справи і роботу. Можна навіть відправлятися у відрядження і працювати понаднормово, але в цьому випадку необхідно буде як слід відпочити на вихідних.

Козеріг

Козерогам астрологи рекомендують приготуватися до динамічного тижня, яка буде вимагати від них багато зусиль. Втома - головний ворог Козерогів. Не завадить представникам даного Знака невелика інтеграція з кимось. Робота в команді - кращий спосіб допомогти один одному і оптимізувати працю. Багатство і успіх у справах вимагають виходу із зони комфорту. Ті, хто буде сидіти і чекати біля моря погоди, приречені на провал.

Водолій

Водоліям, можливо, доведеться більше працювати. Очікується досить непростий тиждень, що може піднести їм чимало неприємних сюрпризів і складних завдань. Позбутися втоми і апатії допоможе ефективна медитація. З нею будь-які негаразди вже не будуть здаватися такими нездоланними. Щоб зберегти і примножити свої гроші, астрологи радять Водоліям не відкладати на потім те, що вони можуть зробити зараз. Лінь і прокрастинація - головні вороги їх успіху.

Риби

Риб на початку тижня можуть відвідувати негативні думки, спалахи невпевненості. Гроші люблять впевненість у собі, і період з 20 по 26 число - не виняток. Також астрологи радять не шукати прихований сенс у вчинках інших людей. Дії оточуючих можуть бути абсолютно непередбачуваними, тому зараз краще сподіватися лише на самих себе. Стати багатшим Рибам допоможуть самостійність і вміння грамотно планувати свої справи.

Крім поганого настрою зірок, є ще багато інших причин порушення потоку достатку. Справа не тільки в зірках і планетах. Намагайтеся вірити в те, що у вас все вийде, щоб Всесвіт давав вам те, про що ви мрієте. Нехай цей тиждень принесе вам багато позитивних емоцій і грошей.