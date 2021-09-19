Леся Нікітюк повторила ефектний образ Кім Кардашьян

Леся Нікітюк - відома прихильниця американської світської левиці Кім Кардашьян. Вона вже не раз копіювала її образи, а вже коли сама зарубіжна зірка недавно написала їй, українська телеведуча не змогла стримати радості. Леді Ле вирішила приміряти ефектний образ від Balenciaga, в якому екс-дружина Каньє Уеста з'явилася перед Met Gala, повідомляє РБК-Україна.

Нікітюк позувала на вулиці в екстравагантному total black луці - чорних лосинах, що плавно переходять у ботильйони на шпильці, а також чорному топі-корсеті з довгими рукавами і шлейфом. Завершує аутфіт смужка чорної тканини на шиї ведучої.

Волосся Леся зібрала у високий пучок і зробила виразний макіяж.

"Вдягнула чорне... проводжаю останні літні дні" , - підписала кадри артистка.

Леся Нікітюк повторила знаменитий образ Кім Кардашьян у всьому чорному (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що в оригінальному образі у Кім Кардашьян також були темні окуляри незвичайної форми. Її ефектний лук раніше вже скопіювали Поліна Гагаріна, Рената Литвинова і навіть Крістіна Орбакайте.

Наряд Кім Кардашьян для Met Gala 2021 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фолловери відразу ж помітили схожість з гучним образом Кардашьян і почали ділитися своїми враженнями - багато відзначили, що Леся змогла переплюнути американську зірку.

Кім, чи це ти?

Якийсь прям флешмоб і ви в цьому образі, і Орбакайте, Гагаріна, Кім... Хто наступний

Супергерой Леся Іванівна йде на допомогу

Косиш під Кардашьян?

Жінка-кішка

Бетмен

Крутіше за Кім на мет гала

КІМ КАРДАШЬЯН - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

Ну ти Кім переплюнула

Багіра

Вам так личить чорний

Автор: Марина Настевич