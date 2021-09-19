KyivPride пройшов без порушень громадського порядку - Нацполіція
Проведений в центрі Києва марш рівності "КиївПрайд-2021" пройшов без порушень громадського порядку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікацій Нацполіції Києва.
"Заходи в центрі Києва пройшли без порушень правопорядку. Безпеку громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, в тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, завдяки чому будь-яких правопорушень не зафіксовано", - підкреслюють правоохоронці .