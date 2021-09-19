Скандал з підводними човнами: Британія виступила з захистом

На тлі різкої критики з боку Франції та Китаю Великобританія виступила в захист нового пакту з США та Австралією AUKUS, повідомляє Deutsche Welle.

"Свободи необхідно захищати, тому ми вибудовуємо міцні відносини в сфері безпеки в усьому світі" , - написала новий міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трас в статті, опублікованій в тижневику The Sunday Telegraph.

За словами консервативного політика, в цілях зміцнення оборони в рамках AUKUS, крім створення атомного підводного флоту Австралії, планується також активно впроваджувати технології штучного інтелекту.

"Це демонструє прагнення Великобританії сприятиме безпеці і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні" , - вказала Трас.

Тим часом Австралія в конфлікті з Францією через розрив контракту на покупку підводних човнів відкинула звинувачення Парижа у брехні. Уряд Австралії "відкрито і чесно" висловлював Парижу свої сумніви з приводу запланованої угоди, заявив міністр оборони Австралії Пітер Даттон, додавши, що терміни виконання контракту затягувалися, а запланований бюджет був перевищений. Одночасно Даттон запевнив, що Австралія має намір і надалі дуже тісно співпрацювати з Францією.