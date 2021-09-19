Макрон і Байден готують переговори через кризу з підводними човнами

Телефонна розмова між президентами Франції та США запланована "найближчими днями" для обговорення ситуації навколо контракту на підводні човни, який втратив Париж, повідомляє Українська правда.

Прессекретар французького уряду Габріель Атталь заявив, що розмова відбудеться на прохання американського президента.

"Від Еммануеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень того, що виглядає як серйозне порушення довіри" , - сказав він.

Атталь запевнив, що французький уряд хоче "знайти шлях уперед зі своїми партнерами".

"Але без довіри це не працює" , - додав він.

Нагадаємо, Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти оборонної угоди, яку уклали дві країни спільно з Великою Британією.

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро на постачання в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак, Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.