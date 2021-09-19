Дієтолог розповіла про особливості харчування восени

Харчування восени має свої особливості. Саме в цей період ми перебудовуємо свій раціон на зимовий лад, повідомляє РБК-Україна.

Як зробити це правильно і на які особливості харчування в холодну пору року потрібно обов'язково звернути увагу, розповіла дієтолог Світлана Фус.

Крупи, хліб, і всі інші продукти доступні нам цілий рік. Тому зробити наше харчування восени різноманітним, корисним, насиченим усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими нутрієнтами не буде проблемою, якщо заздалегідь продумати меню.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

В осінньо-зимовий період потрібно внести деякі акценти в харчуванні, щоб користь була без шкоди для вашої фігури.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Режим харчування ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣⠀

Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого почуття голоду. Адже коли ми голодні, ми відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути. А з'їдена вчасно їжа дає приплив енергії, підвищує працездатність. Крім того, якщо ми нормально харчуємося вдень, ввечері ми не будемо відчувати сильного голоду і не будемо переїдати. А це запорука того, що навесні не потрібно буде черговий раз позбавлятися від зайвих кілограмів.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Температура їжі ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣⠀

Важливо, щоб в холоди "обігрів" йшов також зсередини. Їсти занадто гаряче не рекомендую, дуже некорисно для шлунка. А ось тепла їжа буде і насичувати краще, і зігрівати. І якщо немає можливості їжу підігріти, можна брати її на роботу в термосі або до такої їжі додати теплий напій. Наприклад, з імбиром і лимоном без цукру. Тепло, смачно і корисно.⁣⁣

Достатня кількість білка﻿

Вітамін С

Складні вуглеводи

Жири

Питний режим

Фізичне навантаження ⁣

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)

Автор: Марина Настевич