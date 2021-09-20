Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків Зодіаку

Прогнози астрологів для представників кожного знака Зодіаку на понеділок, 20 вересня, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

Прекрасний час для аналізу закінчених справ, планування, нових задумів. Надлишок життєвих сил, особиста чарівність, душевна широта допоможуть вам спробувати свої сили у суспільстві, завести нові знайомства, залучити нових союзників. Ймовірно, емоції будуть переливатися через край, тому не довіряйте інтуїції - перевірте свої наміри здоровим глуздом, порадьтеся з друзями.

Телець

Сьогодні зірки сприяють любові і гармонійним сімейним відносинам. Не виключена поява нових шанувальників у жінок-Тельців. Ваша чарівність і шарм зроблять вас королевою в будь-якому суспільстві. Представниці прекрасної статі не залишать без уваги широту натури і великодушність чоловіків-Тельців. Ймовірне знайомство може перерости в тривалі серйозні стосунки.

Близнюки

Нехтування дипломатією, прагнення наполягти на своїй думці негативно позначиться на відносинах з партнером. Постарайтеся носити свою корону з більшою скромністю. Уникайте любовних пригод: вони принесуть розчарування або вичерпають енергію в порожніх розмовах.

Рак

Початкова націленість на романтичні відносини заведе чоловіків-Раків у любовні мережі. Однак зірки попереджають, що дуже скоро захоплення і обожнювання зміняться жорстокими ревнощами. Сварки і взаємні образи можуть призвести до повного розриву відносин. Не виключено, що жінкам-Ракам доведеться надати допомогу друзям або родичам.

Лев

Настає прекрасна пора для роздумів про особисте життя. Невідповідність між власним сексуальним потягом і почуттями шанувальників може викликати деякі ускладнення в спілкуванні у жінок-Левів. Сильна емоційність і захоплива натура чоловіків-Левів допоможе їм подолати всі перешкоди на шляху до визнання.

Діва

Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя і здатність створювати правильну думку про оточуючих вас людей. Уміння розлучатися з колишніми прихильностями легко і без сліз збереже енергію для нового знайомства.

Терези

Сприятливий день, пов'язаний з моральним очищенням, молитвою, всепрощенням. Будь-яка агресивність щодо інших, образа, прагнення домінувати можуть обернутися проти вас. Не можна відмовляти в проханнях.

Скорпіон

Сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок та розваги. Душевна теплота, довірливість і великодушність, властиві жінкам-Скорпіонам, можуть ускладнити розуміння людей, через що можливі невдачі у взаємовідносинах. Чоловікам-Скорпіонам слід тримати під контролем свої практичні поривання. Удавана близька перемога (вигода) може обернутися поразкою.

Стрілець

Не виключена фінансова удача, пов'язана з виграшем або вдалою покупкою. Для чоловіків-Стрільців ймовірно цікаве знайомство або романтичне побачення. Жінкам-Стрільцям зірки радять не наполягати на своїй думці в суперечці з партнером - це може послужити приводом для образи.

Козеріг

Життєвий потенціал, сексуальна енергія і самопочуття підвищуються. Не виключені нове знайомство або романтична зустріч з коханою людиною. Жінок-Козерогів чекає сюрприз або приємна звістка. Чоловіків-Козерогів замість приємного проведення часу чекає необхідність виконання обтяжливих обов'язків.

Водолій

День сприятливий для гармонійних сімейних відносин, вступу в шлюб, зачаття. Не виключено деяке поліпшення матеріального становища в результаті виграшу або вдалої покупки. У другій половині дня невміння розслабитися призведе до дрібних сутичок із зовнішнім оточенням, наприклад, із сусідами. Якщо у вас є можливість усамітнитися, скористайтеся нею.

Риби

Не виключено, що чоловіків очікують особисті зустрічі, які закінчаться взаємним задоволенням. Влаштуйте собі і близьким невеличке свято, але при цьому уникайте надмірностей у їжі і вживанні спиртних напоїв. Жінок закрутять домашні клопоти. Ймовірно, нагадають про себе невирішені проблеми останніх днів. Спілкування з дітьми принесе вам особливу радість.