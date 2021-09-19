Електромобілі тепер можна заряджати набагато швидше

Для заряду батареї від 0 до 80% знадобиться менше 10 хвилин, повідомляє Автоцентр.

Творцем нового швидкого зарядного пристрою A480 стала китайська компанія GAC. Воно може забезпечувати зарядку потужністю до 480 кВт при напрузі 1000 В. Для всього електромобільного сектора поява такого пристрою може стати революційним, оскільки зрівняє час заповнення акумулятора з заправкою бензинового бака.

При зарядці електромобіля GAC Aion V термінал міг зарядити акумулятор від 30 до 50% за п'ять хвилин. При цьому для заповнення заряду від 0 до 80% необхідно всього вісім хвилин.

На даний момент всього кілька моделей електрокарів підтримують зарядку потужностями до 350 кВт (мережі Ionity в Європі). У самому ж Китаї в основному використовуються пристрої потужністю від 60 до 80 кВт. Крім того, зарядка на високій потужності призводить до зносу акумулятора набагато швидше.

Саме з цієї причини GAC використовувала в моделі Aion V графенові батареї. Вважається, що вони краще протистоять нагрівання під час заряджання і знижують знос. За умови використання такого інноваційного зарядного пристрою, батареї повинно вистачати на мільйон кілометрів.

До кінця 2021 року GAC планує побудувати сотню таких зарядних станцій, а до 2025 року збільшити їх кількість до 2000 тисяч. Зарядна мережу з'явиться в 300 містах Китаю.