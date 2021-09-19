Адель вперше після розлучення підтвердила нові стосунки

Новий коханий співачки – Річ Пол. він працює спортивним агентом, і Адель вперше поділилася їхнім спільним фото в Instagram, повідомляє Сегодня.

Чутки про те, що 33-річна Адель зустрічається з 39-річним Річем Полом, з'явилися цього літа. Сьогодні британська артистка розмістила в Instagram-профілі спільний знімок з Полом, тим самим підтвердивши їхні романтичні стосунки.

Річ Пол і Адель офіційно пара / Фото: instagram.com/adele

Річ Пол у 2020 році зайняв 19 місце в списку Forbes серед найвисокооплачуваніших спортивних агентів у світі.

Адель також опублікувала і свої фото, на яких позувала в неймовірній чорно-білій сукні з відкритими плечима від Schiaparelli.

Співачка Адель в Schiaparelli / Фото: instagram.com/adele

Нагадаємо, що у 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. У них є спільний син Анджело Джеймс Конеккі.

Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів і змінила імідж.

Адель дуже змінилася після розлучення / Фото: instagram.com/adele

Про розлучення Адель говорити не любить. За її словами, романтичні стосунки із Конеккі залишилися в минулому, але вони спілкуються заради спільного сина Анджело.