В Україні можуть урізати допомогу по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю в Україні будуть розраховувати за новими правилами. У зв'язку з цим деяким українцям уріжуть розмір допомоги по безробіттю, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться в законопроекті № 6067 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці".

Згідно з проектом закону, розмір допомоги будуть розраховувати залежно від страхового стажу та у відсотках від середньої заробітної плати:

до п'яти років стажу - 50% середньої зарплати;

від п'яти до 15 років - 60%;

від 15 до 25 років - 70%;

більше 25 років-80%.

Варто зазначити, що станом на травень поточного року, розмір допомоги розраховується від трудового стажу:

до двох років - 50 %;

від двох до шести років - 55 %;

від шести до 10 - 60 %,

від 10 років - 70 %.

Таким чином, люди, у яких стажу 10-15 років, отримають менше на 10%.

Крім того, пропонується скоротити період виплати допомоги:

до п'яти років стажу - 180 календарних днів;

від п'яти до 15 років стажу - 240 днів;

від 15 до 25 років стажу - 300 днів;

більше 25 років - 360 днів.

При розрахунку допомоги по безробіттю пропонується прив'язати розмір виплати до трудової вислуги років, якщо протягом 18 місяців перед безробіттям страховий стаж українця становив 12 місяців. Водночас безробітні, у яких стаж шість місяців за останні 12 місяців, отримають мінімальний розмір допомоги.

Також допомогу планують виплачувати залежно від періоду безробіття у відсотках до певного розміру. Таким чином, в першу половину терміну виплати допомоги по безробіттю складуть 100%, а надалі - лише 50%.

Варто зазначити, що станом на травень 2021 року, розмір виплат залежно від періоду безробіття у відсотках становить:

перші 90 календарних днів -100 %;

наступні 90 днів-80 %;

далі - 70 %.

При цьому розмір допомоги не може бути більше чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.