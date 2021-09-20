Для податкової амністії потрібно буде здати свого роботодавця

Щоб легалізувати свої тіньові доходи з податкової амністії, потрібно буде вказати джерело їх появи. Такими є вимоги банківського фінмоніторингу, повідомляє UBR.

Для цього потрібно буде зізнатися, у якого роботодавця була отримана зарплата "в конверті" або ж, у випадку з бізнесом, - в неврахованої виручки. Таку думку висловив екс-радник Нацагентства з попередження корупції (НАПКА), юрист Олександр Ярецкий.

За його словами, щоб задекларувати і легалізувати гроші в рамках податкової амністії (сплативши з них податок), їх потрібно розмістити на спецрахунку в банківській установі.

При цьому з банків вимоги щодо фінансового моніторингу не зняли, і вони повинні перевірити джерело походження таких незаконно отриманих коштів після їх зарахування і видати декларанту довідку за рахунком для подачі разом з декларацією.

"Звісно, підтвердити походження коштів буде непросто і клієнтові доведеться зізнаватися, що це, наприклад, була зарплата "в конверті" від роботодавця або частина неврахованої виручки від зайняття підприємницькою діяльністю і т.п.", - помічає Ярецкий.

Банк в свою чергу, для того, щоб повірити в таке "походження коштів", зажадає хоч якісь підтверджуючі документи. Наприклад, в першому випадку, трудову книжку, підніме відомості про роботодавця (вид діяльності, обсяги, рівень ЗП в галузі і т.п.), щоб хоча б оцінити реальність отриманих даних.