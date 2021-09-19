Таліби наказали жінкам в Кабулі залишатися вдома

Ісламістський рух Талібан, яке захопило владу в Афганістані, наказало робітницям органів міської влади Кабула залишатися вдома. Виходити на роботу дозволено тим, кого не можуть замінити чоловіки, повідомляє Новое время.

Про це заявив тимчасовий глава Кабула Хамдулла Намоно.



За його словами, в минулому місяці трохи менше однієї третини з майже 3 тисяч працівників міста становили жінки, які «працювали у всіх департаментах». Тепер їм наказали залишатися вдома до прийняття наступного рішення.

Намоно сказав, що виключення є тільки для жінок, яких не можуть замінити на роботі чоловіки, зокрема робітниць інженерної галузі і тих, хто працює в жіночих туалетах. Тимчасовий глава Кабула не уточнив, скільки жінок змушені залишитися вдома.