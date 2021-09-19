ЗМІ з'ясували подробиці вбивства іноземця в Затоці

Громадянин Киргизстану, який загинув під час стрілянини у Затоці, працював охоронцем бару. Стрільцем виявився власник сусіднього пансіонату, повідомляє УНИАН.

Трагедія сталася в барі на вулиці Золотий берег. 35-річний чоловік, який працював охоронцем у барі, отримав п'ять вогнепальних поранень - одне в обличчя, три в руку та одне в область серця. Саме поранення грудної клітини стало фатальним. Чоловік помер на місці.

За даними ЗМІ, стріляв власник пансіонату "Казка", який знаходився по сусідству, Андрій Ткачук. За його словами, він кілька разів вистрілив в металевий паркан, щоб випробувати мисливську рушницю Kel-Tec KS7.

Під час затримання підозрюваний віддав правоохоронцям рушницю. За словами Ткачука, він не планував нікого вбивати й не знав, що за парканом хтось є.

Йому повідомили підозру за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.