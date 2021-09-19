Квартири на київській "вторинці" дорожчають

За рік вартість столичного житла зросла на 15%, повідомляє UBR.

У серпні поточного року медіанна ціна на вторинному ринку нерухомості зросла в порівнянні з липнем на 2,9%, і склала $ 1346 за кв. м. Якщо порівнювати з тим же періодом минулого року, то вартість збільшилася вже більш істотно - на 14,5%. Про це свідчать дані дослідження столичного ринку нерухомості від компанії Address Group.

Зокрема, ціни на однокімнатні квартири додали 1,6% - подорожчали до $1423/кв. м., двокімнатні - на 2%, до $1327, а "троячки" - на 4,7%, до $1236.

При цьому середня вартість "квадрата" по Києву становила $1346. Найдорожче нерухомості оцінювали, як зазвичай, у Печерському районі - $2319. Найнижчі ціни зафіксовані в Деснянському районі - $1017 за кв. м.

Одночасно найбільшою популярністю в серпні користувалися "одинички" - на них припало 47% запитів. На другому місці опинилися двокімнатні квартири, зацікавленість в яких висловлювали 40% покупців. І тільки 12% претендентів вказували на трикімнатні квартири.

Крім того, минулого місяця понад третини (35%) запитів стосувалася продажу квартир в ціновому діапазоні $50 000-70 000. Майже стільки ж (32%) громадян готові купити житло вартістю до $30 000. Квартири з ціною $30 000-50 000 в серпні шукали 29% покупців, і тільки 4% могли заплатити за житло від $70 000.

Нагадаємо, українці стали частіше шукати квартири в нових будинках. З початку року кількість запитів зросла в три рази. Більшість українців цікавляться покупкою саме однокімнатної квартири.