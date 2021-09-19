Екссекретар РНБО оцінив закон про олігархів
Більшість населення України переконані, що у випадку ухвалення Верховною Радою закону про олігархів виграють не вони, а влада, повідомляє Украина 24.
Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" екссекретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк. Політик нагадав, що під час програми "Свобода слова з Савіком Шустером" проходило голосування – 75% українців, присутніх на ток-шоу, не бачать користі у законопроєкті про олігархів.
"Якщо було б опитування по всій країні, результати були б дуже схожі. Мене це не здивувало. Зараз влада голосно говорить про деолігархізацію, говорить, що це потрібно. Але так сталося, що всі гості в студії були за те, щоб обмежити вплив олігархів. Питання стосувалося конкретного законопроєкту. І тут сильно відрізняються позиції. Люди в студії не вірили ініціативам влади. Вони були впевнені, що якщо цей проєкт буде реалізований, то від цього виграють не вони, а влада", - заявив екссекретар РНБО.
Данилюк нагадав, що законопроєкт зараз направили на розгляд Венеціанської комісії, яка має винести свій вердикт.
"А звернулися з цим проханням чотири опозиційні фракції. Таким чином відбувається, що вся опозиція, крім "Слуги народу", не підтримують цей законопроєкт. Більшість населення України не підтримують цей законопроєкт, тому що вони вважають, що ідеться про узурпацію влади і про наступ на ЗМІ. Мені було дивно дивитися на позицію влади, бо вони постійно перекручували: ага, якщо ви проти цього законопроєкту, то ви за олігархів. Їм говорили: ні, це не так, просто ви висунули абсолютно сумнівну ініціативу, яка нанесе шкоду Україні. Це буде тиск на медіа, на економіку України. Моя позиція точно не помінялася після цього ефіру", - підкреслив він.