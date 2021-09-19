Екссекретар РНБО оцінив закон про олігархів

Більшість населення України переконані, що у випадку ухвалення Верховною Радою закону про олігархів виграють не вони, а влада, повідомляє Украина 24.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" екссекретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк. Політик нагадав, що під час програми "Свобода слова з Савіком Шустером" проходило голосування – 75% українців, присутніх на ток-шоу, не бачать користі у законопроєкті про олігархів.

"Якщо було б опитування по всій країні, результати були б дуже схожі. Мене це не здивувало. Зараз влада голосно говорить про деолігархізацію, говорить, що це потрібно. Але так сталося, що всі гості в студії були за те, щоб обмежити вплив олігархів. Питання стосувалося конкретного законопроєкту. І тут сильно відрізняються позиції. Люди в студії не вірили ініціативам влади. Вони були впевнені, що якщо цей проєкт буде реалізований, то від цього виграють не вони, а влада" , - заявив екссекретар РНБО.

Данилюк нагадав, що законопроєкт зараз направили на розгляд Венеціанської комісії, яка має винести свій вердикт.