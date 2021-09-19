У Кремлі назвали число тих, хто проголосував жителів ОРДЛО

Понад 150 тисяч жителів Донбасу з російськими паспортами, за попередніми даними, проголосували дистанційно на вересневих виборах до 15:45 мск, повідомляє ТАСС.

Про це розповiв голова комісії РПЛ з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирило Вишинський.

"Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно в силу того, що якась частина людей, що живуть в ДНР і ЛНР і отримали паспорти [РФ], раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів. але ось по тій інформації, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом. на 15:45 проголосувало більше 150 тис. чоловік. Повторюся, ця цифра дуже приблизна, показує, як дистанційно голосував Донбас ", - сказав він на брифінгу в неділю в Громадській палаті РФ.

Вишинський зазначив, що голосування громадян РФ в Донбасі стало наймасштабнішим за кордоном.

"Там величезна кількість людей - понад 650 тис. Вже є громадянами РФ, отримали паспорти. Для них це буде перша реальна можливість реалізувати своє громадянське право на участь у виборах", - сказав він.

Крім того, як зазначив член РПЛ, жителі Донбасу могли проголосувати на 15 виборчих дільницях в Ростовській області.

"Потік величезний. Більше 1,4 тис. рейсів - приблизно 800 з ДНР і 600 з ЛНР було організовано протягом трьох днів, щоб люди могли приїхати і особисто проголосувати", - сказав він.

Вибори в Держдуму восьмого скликання проходять протягом трьох днів - 17, 18 і 19 вересня. Жителі Донбасу, які отримали громадянство РФ, вперше можуть підключитися до процесу формування російського парламенту. Вони можуть проголосувати очно в Ростовській області. Ті, хто вибрав віддалене голосування, повинні були заздалегідь зареєструватися на сайті, підтвердивши свої персональні дані на порталі держпослуг.