В ЄС закликають переглянути міграційну політику

Литва і Польща закликають Євросоюз переглянути міграційну політику через нелегалів з Білорусі до Литви. Таке рішення було прийнято на зустрічі у Варшаві прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте і прем'єра Польщі Матеуша Моравецкі, повідомляє РБК-Украина.

Уряди обох країн вважають, що заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з нелегальною міграцією через кордон з Білоруссю, тому необхідні рішення на рівні Євросоюзу.

"Одних заходів на національному рівні вже недостатньо, необхідні нові спільні рішення на рівні ЄС" , - йдеться в заяві.

Країни хочуть чітких і дієвих заходів і законів від ЄС для врегулювання цього питання.

"Польща і Литва підкреслюють необхідність адаптації законодавства ЄС та створення правових передумов для того, щоб держави-члени ЄС належним чином реагували на навмисну інструменталізацію незаконної міграції третіми країнами й застосовували ефективні, чітко визначені заходи, які дозволили б країнам-членам діяти швидко і захистити як національну, так і загальноєвропейську безпеку" , - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Литва і Польща готуються до дестабілізації на кордоні з Білоруссю. Про це розповів прем'єр-міністр Польщі.