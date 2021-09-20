Мільйонери назвали недоліки великого спадку

У США заявили, що 67 відсотків мільйонерів бояться залишати велику спадщину. Про це йдеться в опитуванні консалтингової компанії The Motley Fool, повідомляє "Лента.ру".

Головними побоюваннями опитані назвали те, що залишені ними активи будуть використані безвідповідально (58,74 відсотка), а також з тим, що їх сім'ї не готові керувати великою спадщиною (56,54 відсотка). Крім того, ще 56,03 відсотка стверджують, що спадщину краще використовувати в інших цілях, наприклад, в благодійних. Ще 55,77 відсотка вважають недоліком великого спадку те, що спадкоємці можуть заледащіти.

Ще 67,74 відсотка багатих людей мають намір вимагати від своїх спадкоємців виконання ряду умов. В основному мова йде про стимулюючий траст - активи, які отримає бенефіціар при дотриманні певних умов.