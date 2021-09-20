20 вересня 2021 - яке сьогодні свято, що не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день рису, Міжнародний тиждень слінгоносіння, Всесвітній день валенсійської паельї, повідомляє УНИАН.

В Україні - День рекрутера, в Китаї - День любові до своїх зубів, в Японії - День шанування літніх людей, в США - День подорожуючих ділових жінок, День піци пепероні, День сирних паличок, День ромового пуншу, День сирного соусу "Keco", День тарабарщини, в Німеччині - День дітей, в Таїланді - День молоді, День охорони каналів, в Білорусі - День митника, Перу, У Венесуелі, Уругваї - День свободи вираження думок, в Азербайджані - День нафтовиків, в Киргизстані - День підприємця, в Індії - День пам'яті Шрі Нараяна гуру, день шанування предків "пітру Пакша", в Бангладеш - Мадху-пурніма.

Пам'ятні дати 20 вересня, річниці та події

У 1792 році у Франції дозволили розлучення.

У 1917 році канадський парламент надав право голосу матерям, дружинам і сестрам солдатів, які воюють на фронті.

У цей день в 1946 році відбулося відкриття першого Каннського кінофестивалю, який став одною з найпрестижніших подій в кінематографічному світі. Правда, спочатку відкриття першого міжнародного кінофестивалю в Каннах планувалося на осінь 1939 року. За задумом, він повинен був являти собою альтернативу найвідомішому тоді Венеціанському кінофестивалю, що потрапив під вплив нацистської влади.

Програма була готова, почесним головою журі призначений Луї Люм'єр - винахідник кінематографа. І 1 вересня мало відбутися відкриття, однак саме в цей день почалася Друга світова війна. Тому все відклали. Відкриття відбулося вже після завершення війни - 20 вересня 1946 року. На конкурс було представлено 46 фільмів, 11 з них отримали головну нагороду - Гран-Прі. "Золота пальмова гілка", як вища нагорода фестивалю, стала присуджуватися з 1955 року.

На фестивалі вручаються й інші призи. Але в його історії не завжди все було гладко - в деякі роки з різних причин він скасовувався. У 1951 році організатори фестивалю змінили час його проведення - Каннський фестиваль перенісся на весну. До кінця шістдесятих він набув статусу респектабельного - з розвиненою інфраструктурою, традиціями, механізмами інтриги.

У 1999 році в цей день в бельгійському Антверпені приступила до роботи "Школа повій". На курси зараховувалися не тільки "початківці", а й ті, хто хотів підвищити рівень своєї професійної майстерності. Через три місяці школа була закрита під тиском громадських організацій.

У 2000 році влада Тайваню заарештували 25-річного Чен Інь-Хао, творця знаменитого комп'ютерного вірусу CIH, названого за ініціалами автора. У народі вірус відомий як "Чорнобиль", так як одна з його версій активується 26 квітня, в річницю аварії на атомній електростанції. Чен розробив вірус в 1998 році, менш ніж через рік він вивів з ладу близько п'ятисот тисяч комп'ютерів по всьому світу, що працюють на версії Windows 95/98.

За офіційними даними, тільки в Південній Кореї "Чорнобиль" заподіяв збиток на суму понад 250 мільйонів доларів. Вперше в історії вірус призводив до повної непрацездатності комп'ютера. Чен Ін Хао, згідно тодішнім тайванським законам, нічого не порушив, тому не поніс кримінальної відповідальності. Навпаки, отримав роботу. З 2006 року до цього дня він працює в Gigabyte Technology.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 вересня вшановує пам'ять мученика Созонта. Також в цей день вшановується пам'ять преподобного Луки Каппадокійського. У зв'язку зі схожістю імені преподобного і назви овоча, багато страв в цей день готували з лука. Тому свято також називали "цибулиною", "Лукою" і "Созонтом".

Що сьогодні не можна робити

Не можна свататися - швидше за все вам відмовлять. Не варто хвалитися здоров'ям - можете його втратити. Також не можна позичати продукти або гроші.

Прикмети на 20 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

хмари молочні - скоро похолодає;

мало лушпиння на цибулі - до морозної зими.

Іменини 20 вересня

Іменини у Григорія, Івана, Євгена, Михайла, Степана, Андрія та Петра.