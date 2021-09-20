У Німеччині допустили перегляд домовленостей по "Північному потоку-2"

Новий уряд Німеччини може переоцінити угоди, досягнуті з Росією, за проєктом "Північний потік-2", повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив представник Федеральної асоціації економічного розвитку і зовнішньої торгівлі ФРН Урс Ункауф.

Як зазначив політик, складності з поставками природного газу можуть виникнути в разі перемоги на виборах партії "Зелених" - урядам доведеться переглянути угоду. За його словами, партія не має достатньої компетенції в Росії.

"Зелені" політики не налагоджували зв'язки з Росією в останні роки, і це також може вплинути на курс нового уряду" , - припустив він.

За словами Ункауфа, угоди можуть змінитися, навіть якщо прихильники екології не опиняться на чолі коаліції.

"Слідом за формуванням нового уряду піде перегляд енергетичної політики ФРН в рамках нової зеленої парадигми" , - підкреслив він.

Раніше некомерційна організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запит до Федерального відомства з судноплавства та гідрографії Німеччини з вимогою оцінити вплив "Північного потоку-2" на екологію і переглянути видані раніше дозволи. Екологи пообіцяли продовжити пошук законних методів запобігти запуск газопроводу.

Чергові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. Обрані депутати бундестагу 20-го скликання оберуть нового федерального канцлера.