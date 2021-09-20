Китайська версія TikTok ввела обмеження для підлітків

Додаток для коротких відео Douyin, китайська версія TikTok, ввело обмеження для підлітків, повідомляє УНИАН.

Тепер всі користувачі молодше 14 років будуть користуватися додатком в "молодіжному режимі". Таким чином власники соцмережі хочуть захистити молодь від неприйнятного контенту.

У "молодіжному режимі" користувачі зможуть проводити в додатку не більше 40 хвилин в день і тільки з 6:00 до 22:00. Це обмеження стало найсуворішим в історії платформи.

Популярний додаток WeChat також має "молодіжний режим", який при включенні обмежує доступ до деяких ігор і функцій.

Раніше повідомлялося, що тепер TikTok виявлятиме схильних до суїциду користувачів і надаватиме їм психологічну допомогу. Також додаток збирається підтримувати людей, які борються з розладами харчової поведінки.