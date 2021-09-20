Китайська версія TikTok ввела обмеження для підлітків

Китайська версія TikTok ввела обмеження для підлітків

Додаток для коротких відео Douyin, китайська версія TikTok, ввело обмеження для підлітків, повідомляє УНИАН.

Тепер всі користувачі молодше 14 років будуть користуватися додатком в "молодіжному режимі". Таким чином власники соцмережі хочуть захистити молодь від неприйнятного контенту.

У "молодіжному режимі" користувачі зможуть проводити в додатку не більше 40 хвилин в день і тільки з 6:00 до 22:00. Це обмеження стало найсуворішим в історії платформи.

Популярний додаток WeChat також має "молодіжний режим", який при включенні обмежує доступ до деяких ігор і функцій.

Раніше повідомлялося, що тепер TikTok виявлятиме схильних до суїциду користувачів і надаватиме їм психологічну допомогу. Також додаток збирається підтримувати людей, які борються з розладами харчової поведінки.

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