Американський дієтолог назвала знімає запалення горіх

Американський дієтолог назвала знімає запалення горіх

Американський дієтолог Тамар Семюелс назвал волоський горіх кращим засобом для боротьби із запаленням, повідомляє Лента.Ру.

Як зазначила фахівець, горіхи - одна з найздоровіших закусок, особливо в дорозі. Багато горіхи багаті вітамінами, живильними речовинами, а також мають протизапальний ефект. Наприклад, мигдаль містить антиоксиданти, які також допомагають зняти запалення. Антиоксиданти захищають тіло від окисного процесу, який ушкоджує клітини і запускає запалення.

Дієтолог додала, що найкращим протизапальним засобом є волоські горіхи.

"Вони містять найбільше альфа-ліноленової кислоти, жирної кислоти омега-3", - пояснила Семюелс.

Ці горіхи містять вітамін Е та інші фітонутрієнти, такі як фенольні кислоти, дубильні речовини і флавоноїди.

"Щоденне вживання волоських горіхів знижує концентрацію деяких біомаркерів запалення", - розповіла вона.

У день слід вживати не більше 60 грамів горіхів. Добовою нормою є 30-50 грамів горіхів, а більше 60 грамів - це «зайві калорії».

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