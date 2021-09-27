Американський дієтолог назвала знімає запалення горіх

Американський дієтолог Тамар Семюелс назвал волоський горіх кращим засобом для боротьби із запаленням, повідомляє Лента.Ру.

Як зазначила фахівець, горіхи - одна з найздоровіших закусок, особливо в дорозі. Багато горіхи багаті вітамінами, живильними речовинами, а також мають протизапальний ефект. Наприклад, мигдаль містить антиоксиданти, які також допомагають зняти запалення. Антиоксиданти захищають тіло від окисного процесу, який ушкоджує клітини і запускає запалення.

Дієтолог додала, що найкращим протизапальним засобом є волоські горіхи.

"Вони містять найбільше альфа-ліноленової кислоти, жирної кислоти омега-3", - пояснила Семюелс.

Ці горіхи містять вітамін Е та інші фітонутрієнти, такі як фенольні кислоти, дубильні речовини і флавоноїди.

"Щоденне вживання волоських горіхів знижує концентрацію деяких біомаркерів запалення", - розповіла вона.

У день слід вживати не більше 60 грамів горіхів. Добовою нормою є 30-50 грамів горіхів, а більше 60 грамів - це «зайві калорії».