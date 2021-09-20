Утеплюємося і готуємо парасольки: погода 20 вересня

Погода в Україні найближчими днями не порадує теплом і сонячною погодою. У всіх регіонах очікується похолодання та опади, повідомляє РБК-Україна.

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У понеділок, 20 вересня, на сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями - сильні. Вночі в регіоні від +6 до +12 градусів, вдень прогріється до +11 +16 градусів, місцями до +17 +19 градусів.

У південній частині без істотних опадів, хмарно. Вночі від + 8 до +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +19 градусів. У Криму сухо, невелика хмарність, вночі + 10 +12 градусів, вдень +17 +19 градусів.

На півночі країни похолодає, синоптики прогнозують дощі. Вночі в регіоні + 6 +8 градусів, вдень +10 +12 градусів.

У західній частині сухо буде тільки в Чернівцях, в інших областях – дощі, місцями сильні. Вночі в регіоні від + 5 до +8 градусів, вдень прогріється до +10 +13 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують дощі, вночі від + 6 до +9 градусів, вдень +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 20 вересня

Погода в Києві

20 вересня в Києві йтиме дощ, вночі очікується + 7 +9 градусів, вдень температура підніметься до +11 +13 градусів. З вівторка в Києві похолодає ще сильніше, вдень очікується від + 6 до +8 градусів і дощі.

Невелике потепління в столицю прийде тільки ближче до вихідних. Денна температура підніметься до +12 +14 градусів, але очікуються опади.

Карта погоди в Києві до кінця вересня

Автор: Анна Шиканова