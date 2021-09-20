Права на трансляцію турнірів УЄФА перекроїли ТБ-ринок

Megogo, лідер українського сегмента інтернет-ТБ, привернув до себе увагу значної частини української телеаудиторії. Після перших матчів за участю українських футбольних команд в турнірах УЄФА багато вболівальників з подивом виявили, що трансляцій в кабельних мережах немає, повідомляє UBR.

Ще на початку року права на відповідні телетрансляції виграла компанія Megogo, обійшовши Oll.tv. Остання, як і телеканали "Україна", "Футбол 1/2/3", а також ряд інших активів входять в "Медіа Групу Україна" (МГУ) Ріната Ахметова.

Куди з "телека" подівся футбол

За роз'ясненнями UBR.ua звернувся до прес-служби ОТТ-сервісу.

"Медіасервіс Megogo - ексклюзивний транслятор матчів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА сезонів 2021-2024 років в Україні. Медіасервісу належать всі права, включаючи телевізійні", - пояснили в компанії.

Увагу редакції привернула "Максимальна" підписка (що помітно подорожчала) даної медіаплатформи зі щомісячною абонплатою (на звичайних, а не акційних умовах) в 299 грн.

У Megogo пояснили, що не піднімали ціни, а "змінили структуру підписок".

"Змінилося тільки те, що у нас стало значно більше спорту", - заявив директор зі стратегічного розвитку Megogo Іван Шестаков.

Крім уже згаданих турнірів УЄФА, компанія стала "ексклюзивним транслятором" таких подій: La Liga, Ligue 1, Copa América, італійська Серія А і Чемпіонат Бразилії з футболу, бої Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, кіберспорт в партнерстві з Maincast та ін.

"Цей контент ми додали в підписку "Максимальна", і вона стала коштувати дорожче", - зазначив Шестаков.

За його словами, якщо користувачам не потрібен спорт, то вони можуть вибрати підписку "Оптимальна" (199 грн/міс.). У цьому пакеті є все, що було раніше в "Максимальній", але - без спорту. А для любителів різних змагань компанія вивела на ринок окрему підписку "Спорт" за 199 грн/міс. - можна дивитися виключно спортивний контент, що перелічений вище.

До запуску нових тарифів, які набрали чинності з 2 серпня, у компанії щомісячна підписка "Оптимальна" коштувала 99 грн, а "Максимальна" - 197 грн.

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Що ж стосується інших учасників ринку, переглядали вони тарифи або ж планують це зробити в найближчому майбутньому.

Директор компанії Divan.TV Аркадій Канюка відповів негативно. Він зауважив, що у зв'язку з покупкою Megogo прав на трансляції турнірів УЄФА, міграція споживачів на нові види прийому телесигналу прискорилася.

"Кабель потихеньку вмирає. Споживачі поступово переходять на OTT/IPTV", - підкреслив він.

У Sweet.TV заявили, що у компанії немає планів щодо перегляду тарифів (пакети у них коштують від 99 до 197 грн/міс.). До слова, директор даного онлайн-кінотеатру Олександр Резунов недавно публічно оцінив ТВ-ринок в 15 млн домогосподарств.

"10 млн домогосподарств ніколи не платили за телебачення - вони є перспективою розвитку стрімінгових сервісів в Україні", - заявив він.

За його словами, із зазначеного числа близько 1,5 млн користується ОТТ-сервісами.

"До кінця року має бути 2 млн користувачів", - спрогнозував Резунов.

Експерт назвав очолювану ним компанію "№2 на ринку".

"Відстаємо від Megogo, умовно, десь, напевно, в два рази, за моїми підрахунками", - заявив він.

Мало бути абонентом однієї компанії

Директор інтернет-оператора "Павутиння" Олександр Арутюнян розповів що компанія співпрацює як з колишнім, так і теперешнім володарем прав на трансляції турнірів УЄФА.

"У нас є міграція абонентської бази - особливо "футболістів" - від Oll.tv до Megogo", - поділився він своїми спостереженнями.

Він також зазначив один важливий момент - у телеканалів "Футбол" (входить в МГУ Ахметова) залишилися права на показ матчів Чемпіонату світу 2022 року, а також - Української прем'єр-ліги.

Тому вболівальники змушені замовляти підписку у двох цих ОТТ-платформ. За його словами, Megogo або Volia TV, ймовірно, домовилися про якісь колаборації. І якщо з ними інтернет-провайдери або оператори кабельного ТБ не знайшли спільну мову, то їх абоненти не зможуть дивитися матчі улюблених команд.

Особливо це може "вдарити" по жителях невеликих населених пунктів, де проникнення в домогосподарства "розумних" телевізорів не така висока, як у великих містах.