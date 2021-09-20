Замки та природа Карпат: найкрасивіші локації для мандрівок восени

Осінь, без перебільшень, одна з найкрасивіших пір року. І в цей період точно не варто сидіти вдома на вихідних. Адже комфортна погода досі дозволяє відкривати нові місця, подорожувати й насолоджуватися кожним днем, повідомляє РБК-Украина.

Топ локацій в Україні, які варто відвідати цієї осені.

"Замок Радомисль" неподалік від Києва в бік Житомира

Це приватний музейний комплекс, що знаходиться всього за 100 кілометрів від Києва в напрямку Житомира. Це будто у Франції XVII сторіччя.

Колись на місці замку розташовувалася Радомишльська папірня, і зараз для відвідувачів навіть проводять майстер-класи з виготовлення паперу за старовинною середньовічною технологією. До речі, папір цей вважається повністю екологічним.

wikipedia.org

Також тут знаходиться єдиний у світі Музей української домашньої ікони та старожитностей.

Уявіть лише: він налічує понад 5 тисяч одиниць зберігання. В замку можна побачити величезну колекцію предметів побуду, видів транспорту, образотворчого мистецтва, яким 100-200 і навіть 500 років.

Ідеальна локація з замком, мостами, водоспадом, озером, скульптурами, старовинними дверима й стінами, гойдалками, дзвонами. Тому заздалегідь звільняйте пам’ять на смартфоні, коли туди поїдете! А ще на території комплексу є автентичні кав’ярні, де можна сьорбнути смачної кави й перекусити.

Адреса: Житомирська обл., місто Радомишль, вул. Плетенецька, 15.

Кам'янець-Подільська фортеця

Хто ще не був у Кам’янець-Подільському? Це справжнє європейське місто із затишними кав’ярнями та ресторанчиками в центрі, і на кожному кроці тут можна знайти якісь історичні цікавинки.

А Кам’янець-Подільська фортеця – це просто щось неймовірне! Хтось пише, що Стару фортецю було збудовано в XIV столітті, а є й версії, що це відбулося в ХІ-ХІІ століттях.

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Та так чи інакше, вона була історичним форпостом кількох держав, бо сам Кам’янець стояв на перетині важливих водних і сухопутних шляхів до Європи.

Для тих, хто любить більш інформативний відпочинок, у замку проводять різні екскурсії, зокрема й театралізовані. Також тут є традиційні розваги: можна поїздити верхи, постріляти з арбалета, викарбувати монету й не тільки.

Адреса: Хмельницька обл., місто Кам’янець-Подільський, вул. Замкова, 1.

Скельний комплекс Тустань, який слугував митницею

Тустань – середньовічна наскельна фортеця-град і митниця ІХ-ХVІ століть. Висота цієї місцевості – від 500 до 900 метрів! Це історична й при цьому дуже красива локація. Зараз Тустань – це залишки давньоруського оборонного комплексу, що знаходився на скелях.

Тогочасні будівельники дійсно постаралися і дуже майстерно поєднали камінь із деревом. Тобто на скелях буквально "наростили" дерев’яні конструкції, вмонтувавши їх у спеціальні заглиблення

фото: предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским

Очікувано, до нашого часу дерев’яна забудова не збереглася, але на скелях досі помітні видовбані пази. І круто, що якраз за цими слідами дослідники змогли відтворити оригінальний вид фортеці.

До речі, сама історія місця дуже цікава. Тустань була й оборонною фортецею, і центром волості, і навіть митницею. Колись тут проходив торговий шлях, яким возили сіль до Західної Європи. Тому під час археологічних розкопок тут знайшли купу цікавого. І якщо вам таке до вподоби, можна подивитися на знахідки в мультимедійному музеї Тустані.

фото: предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским

Дуже важливо – дорога туди чудова, нова та відремонтована, тому навіть моя низька автівка зі спортивними дисками проїхала без проблем. Інфраструктура на цій локації зручна: паркінг, фуд-зона просто неба, дуже чисті й сучасні вбиральні.

Адреса: Львівська область, Сколівський район, с. Урич, вул. Тустанська.

Реабілітаційний центр бурого ведмедя

Він знаходиться в Національному природному парку "Синевир" Закарпатської області. Тут живуть такі персонажі, що ваше серце зойкне.

Фото: Олексій Комаровський в Карпатах

Назва локації говорить сама за себе – в цьому місці реабілітують бурих ведмедів, які зазнали жорстокого поводження, були конфісковані чи потерпіли від стихійного лиха. Тут їм максимально підходять кліматичні умови, за ними добре доглядають, пристосовують до життя в природному середовищі.

Територія центру – 12 га, включаючи ліс та водойми. До речі, неподалік знаходиться й досить популярний серед туристів водоспад Шипіт. Тож можна включити в подорож відразу декілька точок, звісно, не забуваючи й про озеро Синевир.

Адреса: Закарпатська область, Синевирська поляна.

Автор: Катерина Гончарова