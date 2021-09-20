Що очікується на валютному ринку в понеділок

Зростання котирувань безготівкового долара в минулу п'ятницю призвело до того, що бажаючих продати валюту на міжбанківському валютному ринку стало значно більше. Пропозиція перевищила попит в рази, і цінники знову довелося знижувати.

Необхідність сплати податків до бюджету і побоювання подальшого зниження курсу долара буде сприяти збільшенню продажів в понеділок. Національний банк буде вкрай уважно спостерігати за процесом, особливо якщо котирування знову опустяться до річних мінімумів, і в разі надмірно швидкого зміцнення гривні вийде з інтервенцією на покупку валюти.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,63/26,70 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці знизилася на 5 копійок. На вихідних долар в столиці продавали по 26,72-26,74 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує на рівні 26,73-26,74 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,70-26,75 гривень.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці продовжив падіння і до кінця дня опустився до позначки 1,1725 долара. Вранці понеділка зниження продовжилося: до моменту написання статті євро досяг позначки 1,1708 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 31,33-31,35 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,30-31,33 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є всі підстави очікувати, що до вечора готівковий євро ще подешевшає.

Російський рубль минулої п'ятниці опустився з 72,40 майже до 73 рублів за долар. Вранці понеділка рубль торгується в діапазоні 72,83-72,98 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці минулої п'ятниці подорожчав на 1 копійку, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Далі все буде залежати від ситуації на українському готівковому ринку: якщо гривня продовжить зміцнюватися, готівковий рубль знову подешевшає.