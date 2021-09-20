"Слуга народу" проведе ввечері засідання фракції

Фракція "Слуга народу" проведе засідання в понеділок, 20 вересня, увечері, написала прес-секретар фракції Юлія Палійчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу". У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроектів 5599 і 5600, а також кадрові питання, у тому числі питання призначення нового голови комітету з питань правоохоронної діяльності" , - написала вона в понеділок уранці.

Палійчук також нагадала, що о 18:00 відбудеться засідання політради партії з висунення кандидата у 184-му окрузі, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.