Різке похолодання: що треба зробити в автомобілі

Стовпчик термометра після тридцятиградусної спеки падає раптом до 4 – 7 С, і ми розгублені стоїмо перед шафою з одягом: нічого до такої прохолоди не готово. А як воно – пережити такі перепади автомобілю, повідомляє 24 Канал.

Взагалі-то, справному автомобілю ані різкі, ані плавні похолодання не страшні. Але ж, нажаль, на новій техніці їздять не усі, тож власникам вживаних авто є про що поговорити.

Перше похолодання часом трапляється задовго до настання справжніх холодів. Власникам немолодих машин варто пам’ятати про такий сюрприз.

Так, певні негаразди технічного характеру при зниженні температури можуть трапитися. Але перші осінні похолодання – також сигнал пересічному автомобілістові про те, що треба виконати деякі процедури. Поговоримо про перше і про друге.

Запотівання вікон – одна з найголовніших проблем холодного сезону для автомобіліста. Тож машина має бути готовою до неї.

Отже, якщо ви побачили на градуснику за вікном падіння літньої температури на десяток градусів (а краще – за день до того), вам треба:

Перевірити, як працює система вентиляції: чи дує вентилятор на лобове скло, чи забирається повітря саме з вулиці (чи вимикається режим рециркуляції), чи опускається скло біля водія. Звісно, там, де є кондиціонер, він має працювати. Річ у тому, що з настанням холодів обов’язково почнуть запотівати вікна, і для збереження огляду мають бути готові всі технічні засоби.

Протестувати систему опалення – чи добре “пічка” прогріває повітря, чи в усі дефлектори воно подається у гарячому вигляді. Адже за літо може вийти з ладу теплообмінник, “закиснути” засувки повітропроводів або зламатися пластикові деталі їхніх приводів.



Прислухатися до поведінки двигуна, коли він стартує та коли тільки-но запустився після холодної ночі. Відносно низька температура – хороший тестер для системи змащування, гідрокомпенсаторів ГРМ, натягувача ланцюга, свічок та їхніх дротів. Коли в цих вузлах та системах щось не так, варто зробити професійну діагностику.

Якщо ви ще не зробили сезонне генеральне прибирання в салоні, саме час готувати його на перші ж теплі дні бабиного літа. Особливо треба поспішати, якщо планується вологе прибирання з хімчисткою чи піною – адже для висихання мокрих крісел і килимів на підлозі потрібні теплі й сонячні дні.

Якщо ви зазвичай вкриваєте кузов на зиму захисним воском, можна вже готуватися до цієї процедури. Адже більшість таких поліролей розраховані на використання за температури не нижче +10 о С і до того ж у тіні. Тобто якщо попереду лише прохолодні дні, навіть сонце вам не допоможе – або доведеться шукати гараж, який ще не встиг прохолонути.

С і до того ж у тіні. Тобто якщо попереду лише прохолодні дні, навіть сонце вам не допоможе – або доведеться шукати гараж, який ще не встиг прохолонути. Розпочинайте використовувати літню рідину з бачка омивача. Так чи інакше, але “незамерзайка” має бути у вашій системі завчасно. Інакше потім доведеться витратити чимало часу на видалення льоду, а то й на ремонт помпи.

Приготуйтеся замінити щітки склоочисників. Незабаром їхня роль у безпеці руху значно зросте, а на холоді старі гумові леза частково втрачають своє функції.

Найбільш відповідальні автовласники купують нові склоочисники щосезону, і за великим рахунком, вони праві: від щіток залежить безпека руху.

Власне, перелік завдань, які постають перед вдумливим автомобілістом напередодні зимового сезону, набагато ширше. Тож перше похолодання має стати як мінімум першим дзвіночком з цього приводу. Зазначимо, що автомобіль у доброму технічному стані вимагає менших клопотів щодо підготовки до зими.