Приховані корисні функції додатку monobank

У monobank постійно з'являються нові функції, які залишаються прихованими через охоплення невеликої кількості клієнтів, повідомляє UBR.

Одна з них - режим "інкогніто". Він дозволяє зайти в додаток в режимі, коли приховані всі чутливі дані. Включається подвійним тапом на баланс або довгим тапом на іконку при вході в додаток, розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.

Якщо натиснути на суму балансу в деталях транзакції, вона ховається - це зручно, коли клієнт відправляє комусь скріншот платежу.

Також для клієнтів банку доступні наступні приховані функції:

Копіювання номера карти в додатку - потрібно притиснути номер. Копіювання номера карти з SMS в додаток для переказу коштів. Вибір карти одержувача грошей при затиску довгим тапом на імені в телефонній книзі. При створенні платежу клік на значку валюти дасть можливість вибрати, в еквіваленті якої валюти потрібно відправити платіж. Shake to Pay - якщо потрясти телефоном, то з'явиться пошук того, хто поблизу. Якщо інша людина теж потрясе телефоном, ви побачите один одного і можете зробити переказ, не з'ясовуючи номер карти. Переказ за допомогою андроїд-смартфона з NFC: карту monobank піднести до телефону і трохи потримати, відкриється додаток в режимі переказу на цю карту. Більше курсів валют можна побачити, натиснувши на курси в розділі "Ще". Коли клієнт знаходиться в іншій країні, вгорі додаток замінить курси на відповідну державу.

Також в додатку можна активувати ігри. Так, якщо натиснути на ракету, яка з'являється при оновленні виписки, почнеться гра Space Invader. А в разі довгого затиснення картинки створеної "Банки", почнеться нова гра з "поїданням" українських банків і НБУ.