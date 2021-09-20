Приховані корисні функції додатку monobank
У monobank постійно з'являються нові функції, які залишаються прихованими через охоплення невеликої кількості клієнтів, повідомляє UBR.
Одна з них - режим "інкогніто". Він дозволяє зайти в додаток в режимі, коли приховані всі чутливі дані. Включається подвійним тапом на баланс або довгим тапом на іконку при вході в додаток, розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.
Якщо натиснути на суму балансу в деталях транзакції, вона ховається - це зручно, коли клієнт відправляє комусь скріншот платежу.
Також для клієнтів банку доступні наступні приховані функції:
- Копіювання номера карти в додатку - потрібно притиснути номер.
- Копіювання номера карти з SMS в додаток для переказу коштів.
- Вибір карти одержувача грошей при затиску довгим тапом на імені в телефонній книзі.
- При створенні платежу клік на значку валюти дасть можливість вибрати, в еквіваленті якої валюти потрібно відправити платіж.
- Shake to Pay - якщо потрясти телефоном, то з'явиться пошук того, хто поблизу. Якщо інша людина теж потрясе телефоном, ви побачите один одного і можете зробити переказ, не з'ясовуючи номер карти.
- Переказ за допомогою андроїд-смартфона з NFC: карту monobank піднести до телефону і трохи потримати, відкриється додаток в режимі переказу на цю карту.
- Більше курсів валют можна побачити, натиснувши на курси в розділі "Ще". Коли клієнт знаходиться в іншій країні, вгорі додаток замінить курси на відповідну державу.
Також в додатку можна активувати ігри. Так, якщо натиснути на ракету, яка з'являється при оновленні виписки, почнеться гра Space Invader. А в разі довгого затиснення картинки створеної "Банки", почнеться нова гра з "поїданням" українських банків і НБУ.