Названі терміни офіційного запуску Strarlink

Офіційний запуск супутникового сервісу Starlink намічений на жовтень. Про це в своєму Twitter заявив керівник SpaceX Ілон Маск, повідомляє Лента.ру.

Відповідаючи на питання користувача соцмережі про те, коли відбудеться публічний запуск Starlink, Маск написав «в наступному місяці», очевидно маючи на увазі жовтень. Судячи з усього, з цього терміну сервіс по забезпеченню інтернет-з'єднання через супутники вийде зі стадії бета-тестування.

За словами журналістів видання Engadget, на сьогоднішній день аудиторія Starlink охоплює жителів Північної Америки, частини Європи, Австралії, Нової Зеландії та Чилі. Найближчим часом доступ до названого сервісу з'явиться в Мексиці і Японії, також компанія Маска вже зареєструвала дочірні підприємства в Південній Африці і Філіппінах.

При цьому фахівці скептично оцінюють амбіції Ілона Маска, ставлячи під сумнів оптимістичні графіки запуску.